Тимошенко призналась, что платила Чоботу деньги за гадость

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не намерена читать книгу Дмитрия ЧОБОТА “Макуха или штрихи к политическому портрету Блока Юлии Тимошенко”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Я все эти грязные выбросы не читаю. Как правило, таким людям платят деньги и они пишут. Мы тоже когда-то ЧОБОТУ платили деньги, он тоже там гадость писал, к сожалению», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что эта книга не заслуживает общественного внимания.

«Я прошу общество эту грязную вещь не читать, лучше следить за действиями политиков. Это более системные вещи, которые могут стать основой для формирования отношения к политику. Это абсолютно заказная и за деньги сделанная вещь», - убеждена она.

Как сообщалось, сегодня на пресс-конференции в УНИАН автор скандальной книги о Викторе МЕДВЕДЧУКЕ “Нарцисс” Дмитрий ЧОБИТ презентовал свое новое художественное исследование о БЮТ “Макуха или штрихи к политическому портрету Блока Юлии Тимошенко”.

Д.ЧОБИТ сообщил, что работал над книгой с 13 мая по 28 августа.

Он напомнил, что макуха - это продукт, который остается после выжимания масла, он очень хорошо пахнет, но мало полезен.

“Я считаю, что БЮТ - это обычная политическая макуха, под яркой оберткой которой прячется нехорошая ее суть. Отсюда и название книги”, - сказал он.

Автор сообщил, что в книге рассказывается о БЮТ и ее лидере Юлию ТИМОШЕНКО, в частности, о ее родословной, бизнесе. Кроме того, в книге приведен перечень всех ее уголовных дел, материалы о перечислении средств.

Также, по словам Д.ЧОБОТА, в книге изложены малоизвестные факты из жизни Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, рассказывается о деде Ю.ТИМОШЕНКО Абраме Кельмановиче КАПИТЕЛЬМАНЕ. При этом Д.ЧОБИТ отметил, что к исследованию родословной Ю.ТИМОШЕНКО его побудила сама лидер БЮТ, сказав журналистам, что у нее по линии отца все латыши до десятого колена, а по линии матери - все украинцы.