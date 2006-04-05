У Черновецкого раньше была проблема, но теперь он перед всеми извинился

Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который по результатам выборов набрал большее количество голосов избирателей на выборах Киевского городского головы, подчеркивает, что он извинился перед всеми, кому доставил душевные переживания

Об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос, есть ли такие люди, перед которыми ему хотелось бы извиниться.

«Перед всеми уже извинился. Раньше я имел проблему… это много лет назад было. Сегодня перед всеми извинился. Я сказал, извините, если я кому доставил какие-то душевные переживания», - сказал он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также высказал уверенность, что с каждым днем его поддерживает все больше и больше киевлян.

На вопрос журналиста, уверен ли он на 100%, что за него большая часть киевлян, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «Я 100% уверен, что с каждым днем за меня готовы сражаться, не просто голосовать, все больше киевлян. Потому что я для них, благодаря тому, что вы здесь присутствуете, и многие каналы, которые меня полностью блокировали во время моей выдающейся политической деятельности, показывают. Сегодня я прорвал блокаду. Мое лицо, надеюсь, и мои слова – самое главное, если это не будет вырезаться».