Франция и Германия продолжат прилагать усилия для полного выполнения Минских соглашений

Об этом говорится в совместном коммюнике президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Посольство Франции в Украине.

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"Президент Французской Республики Олланд и канцлер Германии Меркель выражают свою полную поддержку договоренности, полученной в рамках Трехсторонней контактной группы относительно прекращения огня, которое должно быть введено во всех зонах конфликта по случаю начала учебного года. Они подчеркивают, что этот шаг должен стать началом долговременного прекращения огня", - говорится в коммюнике.

"Франция и Германия выражают свою серьезную обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, в частности, вдоль линии разграничения. Они вновь подтверждают готовность прилагать в дальнейшем все усилия в рамках "нормандского формата" с целью полного выполнения Минских соглашений", - отмечается в обращении.

Обе страны в очередной раз подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.