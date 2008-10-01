Почему при "фантастическом" бюджете Черновецкий поднимает цены?

Киев вошел в серьезный кризис. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский. По убеждению политика, повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте, разрешение на который вчера дала большинство Черновецкого, – яркое свидетельство этого. Симптомы кризиса – и повышение цены на хлеб, и начало процесса увеличения стоимости коммунальных платежей.

«Назначить бютовца Зинченко председателем рабочей группы по транспорту, чтобы потом сделать его крайним за повышение цен – хорошая выдумка окружения Черновецкого, - считает Дмитрий Андриевский. – Но она не снимает ответственности со столичной государственной администрации и ее руководства. Ведь вопрос тарифов находится в компетенции именно администрации. И те киевляне, которых на фоне тотального финансового кризиса столичная власть де-факто бросила на произвол судьбы, должны знать, что персональную ответственность за все их беды несет Черновецкий».

По словам Дмитрия Андриевского, его политическая сила будет настаивать на проведении независимого аудита состояния финансов в столице, с привлечением солидных европейских специалистов. Ведь сегодня столичный бюджет не выполняется, а возможности получить ссуду, чтобы починить бюджетные дыры, сомнительные. «Возникает странная ситуация: раньше, при так называемых «маленьких» бюджетах, денег в Киеве хватало на все. А сегодня, при «фантастическом» бюджете Черновецкого, средств не хватает даже на элементарные социальные программы. Это является признаком или некомпетентных, или умышленно вредных действий нынешней власти. Именно поэтому мы настаиваем на аудите», - подытоживает Андриевский.

Дмитрий Андриевский является депутатом Киеврады от Блока Виталия Кличко и лидером Украинской крестьянской демократической партии