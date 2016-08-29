Кабмин разрешил детям погибших участников АТО получать бесплатное высшее образование

Соответствующее постановление от 22 июля 2016 года №529 опубликовано на Правительственном портале.

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«Установить, что дети, родители (один из родителей) которых погибли во время участия в антитеррористической операции, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, или умерли вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районах проведения АТО, зачисляются в высшие учебные заведения на места государственного заказа в пределах его объемов на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров в 2016 году, утвержденных постановлением Кабинета министров от 6 июля 2016 года №408 (Официальный вестник Украины, 2016 г., №54, ст.1898)», - говорится в документе.

Отмечается, что государственным заказчикам, к сфере управления которых принадлежат высшие учебные заведения, поручено принять меры по зачислению в такие заведения на места государственного заказа таких детей.