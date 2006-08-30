Бродский обозвал Черновецкого ”пустомельченко”

Депутат Киевского городского совета от БЮТ Михаил БРОДСКИЙ считает, что просьба Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО продлить срок его регистрации народным депутатом демонстрирует неуверенность в собственных силах, сообщает пресс-служба М.БРОДСКОГО

Обращение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО «демонстрирует его неуверенность в своих силах. Он сам де-факто признал свою неспособность руководить городом», - сказал М.БРОДСКИЙ.

По мнению депутата Киевсовета, председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ, удовлетворив просьбу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, «оставил мэру путь для неминуемого отступления». М.БРОДСКИЙ утверждает, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний: «Разве что поднял цену на хлеб, но этого он своему малообеспеченному электорату как раз и не обещал».

«ЧЕРНОВЕЦКИЙ – это настоящий пустомельченко, - сказал М.БРОДСКИЙ. - Это – мэр, за которым нет дел, а только слова».

«На ЧЕРНОВЕЦКОГО в Киеве ожидает полное управленческое фиаско, потому он и страхуется, оставляя себе отступление в Верховную Раду», - считает М.БРОДСКИЙ и говорит о «текучести кадров» в КГГА.

Как известно, Центральная избирательная комиссия 29 августа объявила о продлении для Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО срока регистрации народным депутатом Украины до 1 декабря.

«ЧЕРНОВЕЦКИЙ вчера (28 августа) подал в ЦИК заявление с просьбой продлить срок регистрации, а также предоставил дополнительные документы, свидетельствующие об уважительной причине для такой просьбы, – еще не закончились судебные разбирательства по результатам выборов мэра Киева», - сказал представитель пресс-службы ЦИК.

В соответствии с законодательством Украины, депутатскую вакансию Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО до 1 декабря не может занять ни один из кандидатов депутаты, идущих сразу за Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ в списке блока «Наша Украина».

В мае ЦИК уже продлевал для Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО срок регистрации народным депутатом до 1 сентября на основании его заявления.

Вместе с тем 29 августа Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что намерен оставаться в должности Киевского городского председателя весь отведенный законодательством срок - до 2011 года.