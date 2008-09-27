Ющенко доволен возрождением исторической памяти

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что казацкая песня является одним из самых драгоценных сокровищ, которое в наследство нам оставили наши предки. На этом Глава государства акцентировал, приветствуя участников, гостей и организаторов VII Всеукраинского фестиваля казацкой песни «Байда», который традиционно проводится в Тернополе.

«Считаю, что казацкая песня является одним из самых драгоценных сокровищ, которое в наследство нам оставили наши предки. В ней величие и бессмертие украинского национального духа, в ней мужество и доблесть борца за честь и свободу Родины, в ней безграничная творческая сила нашего народа», - отмечается в приветствии, текст которого размещен на Официальном сайте Президента.

В.ЮЩЕНКО выразил удовлетворение, что этот фестиваль «лелеет древние песенные традиции Украины, вовлекает молодое поколение в славу наших прадедов-запорожцев, возрождает историческую память, соединяет всех нас в большую украинскую семью».

Президент пожелал всем его участникам и гостям высокого вдохновенья и творческих успехов. «Пусть новая встреча с искусством наполняет каждого из вас теплом любви к Украине и гордостью за свой народ», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Тернополе стартовал VII Всеукраинский фестиваль-конкурс казацкой песни “Байда”. На него прибыли почти 40 коллективов из разных регионов Украины.

Конкурсная программа началась утром в драматическом театре. Потом выступления продолжились на Театральной площади и Певчем поле.

В воскресенье, 28 сентября, после торжественной литургии в Надставной церкви участники фестиваля пройдут колонной от пруда по центральной улице - Русской к Театральной площади, где состоится награждение победителей.

После этого с 14.00 до 18.00 состоится заключительный гала-концерт на Театральной площади.

В то же время в воскресенье в рамках фестиваля состоится Большой совет Украинского казачества, на который съедутся члены этой организации из разных регионов страны. А сегодня в Духовном центре им. Данила Галицкого они освятят крест, установленный в память о жертв Батуринского геноцида 1708 года.