Литвин в упор не видит Тимошенко

Лидер Народной партии, экс-председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не видит оппозиции в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Житомире на пресс-конференции.

По словам В.ЛИТВИНА, в Украине еще четко партии о своей оппозиционности не заявили.

Как сказал В.ЛИТВИН, классической оппозицией в Украине раньше была КПУ. Но он «вынужден констатировать, что КПУ коммунистическую идею обменяла на собственное благополучие».

В.ЛИТВИН также спрогнозировал, что коммунистическая идея и КПУ в целом потеряет свою организационную поддержку после завершения работы парламента нынешней, пятой каденции.

Также он считает, что в начале нового политического сезона ряд партий попробует заявить о своей оппозиционности, но какие это будут партии, В.ЛИТВИН не уточнил. Он лишь отметил, что вопрос будет заключаться в том, к кому будет эта оппозиционность: к власти, к Президенту, к парламенту или к правительству.

В.ЛИТВИН объясняет такую ситуацию разрушением партийной системы в результате сговора политических лидеров, которые «просто предали своих товарищей по партии».