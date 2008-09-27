Черниговский облсовет опять пытался "скинуть" губернатора
Хоменко обещал учесть замечания
Депутаты Черниговского областного совета сделали вторую неудачную попытку выразить недоверие председателю областной государственной администрации Владимиру ХОМЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, вопрос о недоверии руководителю ОГА было включено в повестку дня сессии областного совета, который состоялся 26 сентября, шестым из 38-ми.
В ходе рассмотрения этот вопрос вызвал оживленную дискуссию. Депутаты в очередной раз обвинили председателя облгосадминистрации в неосвоении средств государственных субвенций и ненадлежащем контроле за выделением земли в Черниговской области, особенно в Черниговском и Козелецком районах.
В своем выступлении В.ХОМЕНКО пообещал учесть отдельные замечания депутатов и призвал облсовет к совместной конструктивной деятельности в освоении средств, выделенных из государственного бюджета.
Депутатам облсовета снова не хватило голосов для выражения недоверия губернатору. Поддержали это решение в ходе тайного голосования 40 депутатов. Всего приняли участие в голосовании 50 депутатов облсовета из 70 присутствовавших.
Как сообщал УНИАН, 9 сентября депутаты областного совета на внеочередной сессии рассматривали вопрос о недоверии В.ХОМЕНКО. Тогда это решение поддержали 43 депутата, а для выражения недоверия необходима поддержка двух третей депутатского корпуса.
Черниговский областной совет насчитывает 90 депутатов.