Черниговский облсовет опять пытался "скинуть" губернатора

Депутаты Черниговского областного совета сделали вторую неудачную попытку выразить недоверие председателю областной государственной администрации Владимиру ХОМЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос о недоверии руководителю ОГА было включено в повестку дня сессии областного совета, который состоялся 26 сентября, шестым из 38-ми.

В ходе рассмотрения этот вопрос вызвал оживленную дискуссию. Депутаты в очередной раз обвинили председателя облгосадминистрации в неосвоении средств государственных субвенций и ненадлежащем контроле за выделением земли в Черниговской области, особенно в Черниговском и Козелецком районах.

В своем выступлении В.ХОМЕНКО пообещал учесть отдельные замечания депутатов и призвал облсовет к совместной конструктивной деятельности в освоении средств, выделенных из государственного бюджета.

Депутатам облсовета снова не хватило голосов для выражения недоверия губернатору. Поддержали это решение в ходе тайного голосования 40 депутатов. Всего приняли участие в голосовании 50 депутатов облсовета из 70 присутствовавших.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября депутаты областного совета на внеочередной сессии рассматривали вопрос о недоверии В.ХОМЕНКО. Тогда это решение поддержали 43 депутата, а для выражения недоверия необходима поддержка двух третей депутатского корпуса.

Черниговский областной совет насчитывает 90 депутатов.