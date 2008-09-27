Израиль не намерен признавать Голодомор геноцидом - посол

Израиль не намерен признавать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом этнического геноцида.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 36(715) от 27 сентября- 3 октября) заявила посол Израиля в Украине Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.

«Израиль не может признать Голодомор актом этнического геноцида», - заявила посол.

«Израиль признает актом геноцида то, что признано международным правом. А именно: геноцидом считается уничтожение по этнической принадлежности. Таковым, в частности, являлся Холокост», - пояснила она.

В то же время, по словам дипломата, Израиль признает, что Голодомор был величайшей трагедией украинского народа, и призывает к его дальнейшему изучению.

«Позиция Израиля заключается также в том, что наша страна поддерживает те резолюции международных организаций, например ЮНЕСКО, в которых говорится, что, во-первых, трагедия Голодомора не должна повториться, во-вторых, она должна изучаться во всем мире», - заявила З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.