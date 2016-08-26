В Женеве с Лавровым будет жестко вестись разговор о поддержке Россией террористов – нардеп

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе "Блок Петра Порошенко", она заявила, комментируя встречу в Женеве госсекретаря США Джона Керри с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Ионовой, на переговорах в Женеве американская сторона подтвердит свою позицию о необходимости мирного урегулирования ситуации на Донбассе. «Достаточно жестко будет вестись разговор с Лавровым относительно того, как Российская Федерация поддерживает террористов, о пребывании войск России на территории Украины», - сказала заместитель председателя комитета.

Она также надеется, что во время встречи Керри и Лаврова будет поднят вопрос заложников и политзаключенных. «Мы не можем отказаться от Минских договоренностей. Мы должны освободить заложников, удерживаемых на оккупированных территориях Украины, а также в России», - подчеркнула депутат.

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Она назвала недопустимым блокирование доступа международной помощи на оккупированные территории Донбасса и Крыма. «Это недопустимо, что в Крым не допускают правозащитников! Об этом мы должны говорить и заставлять наших международных партнеров адекватно, согласно международному праву, комментировать события в Украине», - подчеркнула Ионова.

Напомним, сегодня в Женеве проходят переговоры Керри и Лаврова по урегулированию сирийского конфликта. СМИ писали, что также будет обсуждаться и украинский вопрос.