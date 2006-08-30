Брат Лазаренко стал вторым человеком в Днепропетровском облсовете

Лидер Блока Лазаренко в Днепропетровском областном совете Иван ЛАЗАРЕНКО избран первым заместителем председателя Днепропетровского облсовета.

За такое решение на сегодняшней сессии проголосовали 65 депутатов из 76, принявших участие в тайном голосовании, сообщили УНИАН в пресс-служба облсовета. (Всего в Днепропетровском облсовете 100 депутатов – УНИАН.)

И.ЛАЗАРЕНКО был единственным кандидатом на эту должность, внесенным в бюллетень для голосования.

Как сообщал УНИАН, бывший председатель Днепропетровского облсовета Николай ШВЕЦ на пост первого заместителя предложил кандидатуру Галины БУЛАВКИ. Однако избранный сегодня председатель Днепропетровского облсовета Юрий ВИЛКУЛ не внес ее на голосование.