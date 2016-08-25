Томбинский не советует Украине вводить зеркальные санкции против России в торговле

Об этом Томбинский заявил в интервью "Радио ЕС - Европейская станция".

Читайте такжеПорошенко прокомментировал продление санкций ЕС против России

Как отметил посол, Украина является не только пунктом назначения в торговле, но и транзитной территорией. "Поэтому, с правовой точки зрения, если страна входит в ВТО, все будет проверяться на предмет соответствия общему праву. Мы признаем, что введением новых мер и ограничений для украинской торговли и транзита в страны центральной Азии, в основном это Казахстан и Кыргызстан, Россия открыто нарушает правила международной торговли. В то же время для Украины введение зеркальных санкций - это неправильный выход, поскольку тогда Украину тоже обвинят в нарушении этих правил. Я понимаю, что это больно, и сразу хочется сделать то же самое, отомстить... победить в этом конфликте можно только мудростью", - подчеркнул Томбинский.

В этой связи, комментируя возможное введение зеркальных санкций против России, он сказал, что "это было бы немудрое решение".