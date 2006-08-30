Янукович таки сделает русский язык вторым государственным

Программа деятельности Кабинета Министров Украины на 2006-2011 годы предусматривает признание русского языка вторым государственным.

Об этом сказано в проекте программы, которую роздали журналистам во время заседания Кабмина.

В частности, в разделе гуманитарной политики отмечено, что правительство направит свою деятельность на «последовательное отстаивание свободы в выборе языка общения и обучения, признания русского языка вторым государственным языком в Украине».

Среди других тезисов раздела гуманитарной политики отмечено «обеспечение уважения к инакомыслию, всестороннее гарантирование прав политической оппозиции», сообщает «Украинская правда».