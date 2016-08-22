Геращенко: в Минске не пишется ни один закон о выборах на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сегодня во время выступления перед украинскими дипломатами в МИД.

"Очень много спекуляций бывает на тему закона о выборах. Хочу вас заверить, что в Минске ни один закон о выборах не пишется. И здесь есть однозначная позиция украинской стороны, что закон о выборах будет писаться только теми, кто имеет соответствующие конституционные полномочия, а подавать, соответственно, закон имеет право президент Украины, или народные депутаты", - сказала Геращенко.

В связи с этим она сказала, что такой закон будет дискутироваться в парламенте и будет писаться Украиной.

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По словам Геращенко, в Минске обсуждается только вопрос модальностей выборов. Она напомнила, что модальности - это те предпосылки, которые должны быть созданы для того, чтобы выборы состоялись.

Геращенко отметила, что предпосылками для выборов по-прежнему остаются вопросы безопасности, соответствия этих выборов стандартам ОБСЕ, участия в выборах переселенцев.

Также она заявила, что Украина настаивает на отмене псевдовыборов, которые проводились на оккупированных территориях Донбасса в 2014 году.

"Украина настаивает на том, что должны быть отменены все эти псевдовыборы, которых мы не признавали, не признаем и никогда не признаем. Даже Россия их не признала. Она должна об этом заявить публично. Публично заявить о том, что так называемые выборы 2014-го года в так называемых ОРДО и ОРЛО - это были никакие не выборы, а абсолютный фейк, придуманные в тех же кабинетах, где была выдумана "Новороссия"", - заявила Геращенко.