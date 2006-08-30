Кабмин урезал полномочия Ющенко
Заседание проводил Азаров
Кабинет министров уменьшил полномочия президента, запретив ему давать поручения правительству.
Такое решение прийнято во вторник на совместном заседании трех правительственных комитетов под руководством Николая Азарова, сообщает "Комерсант-Украина".
Главным вопросом заседания стало сокращение полномочий президента в связи с положениями новой редакции Конституции, пишет издание.
"Мы устраняем право президента давать поручения правительству, а также оставляем за ним возможность приостанавливать решения одновременно с обращением в суд", – сообщил замминистра Кабинета министров Александр Лавринович.
Также Кабмин решил вопреки предложению президента оставить основную базу института сухопутных войск в Одессе и не переносить ее во Львов.