Тимошенко призналась, что своими руками остановила программу СП

Правительство Украины в ближайшее время планирует закончить международные переговоры по реализации проекта аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Правительство и Минтопэнерго ведут переговоры с теми странами, которые могут быть задействованы в завершении этого проекта. Единственное, чего мы не допустим, это программы, которую начал Секретариат Президента, чтобы выкачать техническую тяжелую нефть, которой наполнен нефтепровод, на 300 млн. долл., и оставить трубу практически без нефти. Это я запретила делать «Укртранснафте», и ни при каких обстоятельствах не дам выкачать тяжелую нефть до тех пор, пока не будут подписаны все соглашения между правительствами стран, которые могут принимать участие в использовании «Одесса-Броды» в аверсном направлении, и пока не будут подписаны долгосрочные контракты на обеспечение использования нефтепровода «Одесса-Броды» в правильном, аверсном, направлении. Работа идет, и я думаю, что она в ближайшее время закончится», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она в очередной раз отметила, что правительство является сторонником использования нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном направлении.