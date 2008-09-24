В Госдуме РФ считают, что российско-украинских отношений вообще нет

Депутат Государственной думы Российской Федерации, директор Института политических исследований Сергей МАРКОВ считает, что пролонгация Большого договора необходима как России, так и Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом С.МАРКОВ сказал в ходе международной конференции в Москве «10 лет спустя. Итоги Договора о дружбе, сотрудничестве и стратегическом партнерстве между Украиной и Россией».

«Конечно, договор будет продлен – в этом нет никаких сомнений, потому что в этом договоре Россия признает территориальную целостность Украины, в том числе принадлежность Крыма Украине», - убежден С.МАРКОВ.

По его словам, после югоосетинского конфликта в мире возникло беспокойство, не будет ли Россия решать вопросы таким образом с постсоветскими государствам, в частности в Крыму.

«Отказ России от этого договора приведет к колоссальной истерике во всем мире – мол, Россия собралась аннексировать Крым Украины. В этих условиях речи об отказе от договора быть не может», - считает С.МАРКОВ.

В то же время он подчеркнул, что Россия очень недовольна выполнением Украиной условий Большого договора.

«Причина очевидна – на сегодня российско-украинских отношений не существует вообще. Есть только российско-украинско-американские отношения. Третей стороной являются США, которые стремятся максимально ухудшить отношения между двумя странами», - сказал С.МАРКОВ.

По его мнению, этот «план выполняет Президент Виктор ЮЩЕНКО, который выражает не интересы украинского народа, а интересы империи – США».

Как известно С.МАРКОВ, является персоной нон-грата в Украине.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Министерство иностранных дел России заявило, что РФ рассчитывает на продление на 10 лет действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

«Осознавая свою историческую ответственность за судьбу российско-украинских отношений и стремясь укреплять дружественные связи с украинским государством, мы исходим из того, что Договор 1997 года будет продлен на следующие десять лет», - говорится в заявлении.

В МИД РФ также напомнили, что до 1 октября 2008 года Россия и Украина должны определить свой подход к дальнейшей судьбе Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.