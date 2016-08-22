Порошенко: лучшие страницы истории Украины еще впереди
Президент Петр Порошенко уверен, что лучшие страницы истории Украины впереди.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время вручения государственных наград выдающимся украинцам по случаю 25-й годовщины независимости Украины.
«Сегодня украинский народ как никогда раньше осознает, что лишь в единстве мы можем достичь сверхцели – победить и построить свободную демократическую и богатую украинскую державу, которая будет гарантировать свободу и благосостояние каждого ее гражданина», - сказал президент.
Читайте такжеПорошенко открыл в Харькове новую станцию метро "Победа" (фото)
Порошенко добавил, что трудности, с которыми приходится сегодня бороться стране, чувствует каждый.
«Однако я уверен, что лучшие страницы истории нашего государства впереди», - подчеркнул президент.