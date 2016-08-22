Порошенко: лучшие страницы истории Украины еще впереди

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время вручения государственных наград выдающимся украинцам по случаю 25-й годовщины независимости Украины.

«Сегодня украинский народ как никогда раньше осознает, что лишь в единстве мы можем достичь сверхцели – победить и построить свободную демократическую и богатую украинскую державу, которая будет гарантировать свободу и благосостояние каждого ее гражданина», - сказал президент.

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Порошенко добавил, что трудности, с которыми приходится сегодня бороться стране, чувствует каждый.

«Однако я уверен, что лучшие страницы истории нашего государства впереди», - подчеркнул президент.