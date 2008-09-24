Бессмертный пугает коллапсом

Заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что мизерное финансирование жилищно-коммунальной отрасли грозит коллапсом систем жизнеобеспечения по всей Украине.

Как сообщает пресс-служба Президента, так Р.БЕССМЕРТНЫЙ прокомментировал процесс подготовки коммунального хозяйства Украины к отопительному сезону после телефонного общения с председателями облгосадминистраций.

По его словам, регионы столкнулись с рядом проблем, которые из года в год угрожают отрасли системными кризисами. Наиболее болезненными из них является нехватка бюджетных средств для развития сферы, а также отсутствие лимитов и контрактов на поставки газа в регионы.

До сих пор по вине правительства на места не пришли субвенции для завершения ремонта котельных, транспортных и транзитных газопроводов, водопроводов и систем канализации, отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его убеждению, правительство может предотвратить наихудший сценарий, если срочно увеличит финансирование жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также заключит контракты и определит лимиты. Ведь 100 млн. гривень, предусмотренных проектом госбюджета-2009 на потребности отрасли, по мнению заместителя главы Секретариата, катастрофически мало, учитывая, что в прошлом году только для Черкасской области предусматривалось 45 млн.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, Президент Виктор ЮЩЕНКО считает своевременными и эффективными действия руководителей областных государственных администраций, направленные на выполнение поручения главы государства о досрочном подключении отопления к заведениям образования и социальной сферы.

Он сообщил, что подавляющее большинство председателей ОГА, невзирая на все сложности, в ускоренном режиме подготовило коммунальную инфраструктуру и готовы до конца недели обеспечить теплом школы, детские сады, больницы.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что без введения системной правительственной политики «сфера обречена на постоянное гашение пожаров». «Инвестировать в развитие инфраструктуры - значительно дешевле и более действенно, чем ежегодно клонировать на карте Украины новые Алчевски», - заметил заместитель главы Секретариата Президента Украины.