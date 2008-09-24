ВР увеличила штрафы за нарушение правил дорожного движения

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 386 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

В частности, предусмотрено внести изменения в Уголовный кодекс Украины: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспортного средства, повлекшее средней тяжести телесные повреждения, карается штрафом от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов (на сегодня этот штраф составлял 100 необлагаемых налогом минимумов).

Кроме того, предусмотрен штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан: за выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных транспортных средств, допуск к управлению транспортным средством лица, которое находится в состоянии опьянения или не имеет права на управление транспортным средством, другое грубое нарушение правил эксплуатации транспорта, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, совершенное лицом, ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, если это нанесло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение, тяжкое телесное повреждение или его смерть. Относительно уголовной ответственности путем лишения свободы, то здесь все остается, как в действующем законодательстве.

Кроме того, законом предусмотрено повышение штрафов за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов.

За превышение водителями транспортных средств установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км в час, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, милиции со звуковыми сигналами, а также нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, влекут за собой штраф от 30 до 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Кроме того, предусмотрено, что в качестве доказательства нарушения правил дорожного движения могут использоваться показания технических приборов и средств фото- и видеонаблюдения.

При принятии закона продолжалась длительная дискуссия относительно использования мобильных телефонов водителями во время движения. Предлагались достаточно жесткие меры наказания за использование мобильных телефонов для разговора (речь идет о держании телефона в руке), но в результате осталась ныне действующая норма, которая запрещает использование таких телефонов. Предусматривается штраф в размере от 25 до 30 необлагаемых налогом минимумов.

Также ВР не поддержала введения штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.

При этом депутаты поручили правительству внести на рассмотрение парламента изменения, которые касались введения таких штрафных баллов, четко выписав систему их начисления и наказания в случае, когда этих баллов набирается определенное количество.