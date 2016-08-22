"Творите страну сами и вдохновляйте": президент Литвы поздравила украинцев с Днем Независимости (видео)

Видео с обращением Грибаускайте на украинском языке опубликовало посольство Литвы в Украине на странице в Facebook.

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"25 лет назад ваш народ решил создать независимую Украину. Берегите единство на сложном пути реформ. Творите свою страну сами и своим примером вдохновляйте других", - сказала президент Литвы.

"Стремитесь к такой стране, о которой мечтаете. Оставайтесь решительными. Вы выбрали правильный путь. Литва с вами. Слава Украине!", - добавила Грибаускайте.