"Творите страну сами и вдохновляйте": президент Литвы поздравила украинцев с Днем Независимости (видео)
11:28, 22 августа 2016Политика
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Президент Литвы Даля Грибаускайте записала видеообращение, в котором поздравила Украину с 25-летием Независимости.
Даля Грибаускайте пожелала украинцам беречь единство на пути реформ / скриншот
Видео с обращением Грибаускайте на украинском языке опубликовало посольство Литвы в Украине на странице в Facebook.
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"25 лет назад ваш народ решил создать независимую Украину. Берегите единство на сложном пути реформ. Творите свою страну сами и своим примером вдохновляйте других", - сказала президент Литвы.
"Стремитесь к такой стране, о которой мечтаете. Оставайтесь решительными. Вы выбрали правильный путь. Литва с вами. Слава Украине!", - добавила Грибаускайте.
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