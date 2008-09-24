Томенко о культурном наследии, приватизации, государстве и деньгах

Закон о перечне памятников культурного наследия является серьезным шагом в поддержку украинской культуры, отметил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, комментируя его принятие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его убеждению, принятый закон - один из самых принципиальных для поддержки украинской культуры.

«Это чрезвычайно серьезный шаг, с одной стороны, для того, чтобы определить четкую государственную политику в сфере защиты памятников культуры, с другой – не допустить их отчуждения и последующей приватизации», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Как известно, на сегодняшний день действуют нормы закона о временном запрете на приватизацию памятников культурного наследия. Статус временности провоцировал местные власти к незаконному отчуждению памятников культуры и приватизации многих объектов, а также к недостаточному вкладыванию средств инвесторов.

«Законопроект о перечне памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации, согласовывался со всеми органами местного самоуправления. Поэтому, фактически, работниками Министерства культуры и туризма была систематизирована почти десятилетняя работа специалистов в области культуры. Мы сегодня проголосовали за закон, где 2464 памятника культуры, истории, архитектуры, монументального искусства и др. не просто остаются на попечении государства, но и не подлежат приватизации», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, это позволит теперь четко понять, какие объекты культурного наследия должно охранять государство, выделять средства на их поддержку, реставрацию и т.п., а какими объектами должно заниматься местное самоуправление.

Вице-спикер отметил также особую важность этого закона для Киева, где «активность» местной власти привела к серьезному разрушению некоторых памятников культуры. «Теперь, когда данный закон проголосован и, я убежден, будет подписан Президентом, 331 объект города Киева и еще многие памятники культуры по всей Украине защищены законодательством от разрушения, разворовывания или приватизации», - отметил Н.ТОМЕНКО.