Турчинов: переговоры с Партией регионов еще не начинались

Блок Юлии Тимошенко еще не начал переговоры с Партией регионов о создании парламентской коалиции. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ в эфире “5 канала”.

“Нет, сегодня не начались переговоры, потому что у нас были консультации с Блоком Литвина, и мы четко дали ответ нашим коллегам из “Нашей Украины – если есть желание работать, пожалуйста, мы не выставляем никаких ультиматумов, никаких требований – дополнительных или искусственных”, - сказал он.

При этом первый вице-премьер-министр напомнил заявление лидера фракции Блока Литвина о готовности формировать коалицию с БЮТ. “Он (Владимир ЛИТВИН) выразил единственную обеспокоенность, что “Наша Украина” не воспримет эти предложения и выставляет уже какие-то дополнительные требования”, - прибавил А.ТУРЧИНОВ.

Он считает, что политсилы должны объединяться вокруг интересов и приоритетов государства. “Есть вещи, которые не могу размениваться. Они известны – есть единое мощное государство, единый язык, единая Конституция и, безусловно, европейский выбор, который мы уже декларируем не один год. Вокруг этого могут объединиться большинство политических сил, которые есть в парламенте”, - считает А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер-министр призывал “Нашу Украину” отказаться от языка ультиматумов. “Если есть желание работать, для этого не нужно никаких согласований, никаких переговоров. Нужно просто взять бумажку и написать заявление о возвращении к коалиции. Если нет желания работать, нужно просто так и сказать”, - подчеркнул он.