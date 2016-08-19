Порошенко обсудил с Байденом напряженную ситуацию на админгранице с АР Крым и на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко сообщил Вице-президенту США о напряженной ситуации с безопасностью на административной границе с Автономной Республикой Крым и на Донбассе, где продолжаются обстрелы со стороны боевиков, в том числе с запрещенного крупнокалиберного оружия, а также масштабные военные учения вблизи украинско-российской границы.

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Собеседники подчеркнули важность политико-дипломатических усилий с целью деоккупации Крыма. Вице-президент США отметил последовательное соблюдение США непризнания оккупации Крыма.

Порошенко и Байден подчеркнули важность продолжения усилий, в том числе и в рамках Нормандского формата, с целью выполнения Россией Минских договоренностей, в частности в сфере безопасности.

Стороны также обсудили важность предоставления в ближайшее время Украине транша МВФ и предоставления кредитных гарантий США, подчеркивается в сообщении.