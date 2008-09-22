Турчинов зовет в свидетели любого, кто хотя бы умеет читать по-украински

По настоянию фракции Блока Юлии Тимошенко законопроект о государственной службе направлен на второе чтение для согласования с Конституцией Украины.

Об этом говорится в комментарии первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, текст которого передан УНИАН Управлением по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины.

«Единственным государственным языком в Украине является украинский. Эта позиция Юлии ТИМОШЕНКО и возглавляемой ею политической силы была, есть, и останется неизменной, а все другие утверждения являются политической спекуляцией оппонентов БЮТ», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Комментируя содержание закона о государственной службе, А.ТУРЧИНОВ отметил, что «любой, кто хотя бы умеет читать по-украински, увидит, что нормы о государственности или официальности русского языка в законе нет».

Тем не менее, поскольку проект содержит норму, касающуюся знания разных языков госслужащими, именно по настоянию фракции БЮТ проект не был принят в целом, а направлен на второе чтение, где этот вопрос будет более четко согласован с Конституцией государства.

«В противном же случае закон не будет проголосован», - подчеркнул первый вице-премьер.

А.ТУРЧИНОВ также обратил внимание на прямые текстовые и оценочные совпадения в трактовке норм законопроекта о госслужбе в воскресном выпуске «Подробностей недели» и в заявлении Виктора БАЛОГИ, обнародованном в понедельник. «Это дает основания считать, что на «Интере» в очередной раз то ли прислушались к устным советам БАЛОГИ, то ли вчитались в темник», - заметил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА обвинил БЮТ и его лидера Юлию ТИМОШЕНКО в нескольких предательствах блока «Наша Украина – Народная самооборона», избирателей и принципов демократии.

Среди прочего В.БАЛОГА назвал голосование 19 сентября фракции БЮТ за законопроект о государственной службе, который обязывает чиновников хорошо владеть русским языком. Таким образом, по мнению В.БАЛОГИ, в союзе с Партией регионов и коммунистами БЮТ законодательно закрепляет новый статус русского языка как официального языка общения в органах и учреждениях власти.

Премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО уже назвала провокационными заявление В.БАЛОГИ по поводу поддержки БЮТ официального статуса русского языка.

«Ю.ТИМОШЕНКО заявляет, что она лично и фракция БЮТ заявляла, заявляет и будет заявлять, что в Украине один единственный государственный язык – украинский», отмечалось в сообщении Управления по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

Справка УНИАН. 19 сентября парламент в первом чтении 361-м голосом принял проект закона «О государственной службе», поданный лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. От БЮТ законопроект поддержали 144 народных депутата.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона разработан с целью введения мировых стандартов государственной службы и обеспечения эффективного практического выполнения задач и функций государства.

Законопроектом предусмотрено, что лица, поступающие на госслужбу и претендующие на занятие должностей госслужбы, среди прочего, должны «свободно владеть государственным и русским языками».