Тимошенко ответила на «провокацию» Балоги

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает провокационными заявления главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ по поводу поддержки БЮТ официального статуса русского языка.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

“Ю.ТИМОШЕНКО заявляет, что она лично и фракция БЮТ заявляла, заявляет и будет заявлять, что в Украине один единственный государственный язык – украинский”, говорится в сообщении.

В то же время заявления руководителя Секретариата Президента Украины В.БАЛОГИ по этому поводу Ю.ТИМОШЕНКО считает провокационными.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА обвинил БЮТ и его лидера Ю.ТИМОШЕНКО в нескольких предательствах блока “Наша Украина – Народная самооборона”, избирателей и принципов демократии.

Среди прочего В.БАЛОГА назвал голосование 19 сентября фракции БЮТ за законопроект о государственной службе, который обязывает чиновников хорошо владеть русским языком. Таким образом, по мнению В.БАЛОГИ, в союзе с Партией регионов и коммунистами БЮТ законодательно закрепляет новый статус русского языка как официального языка общения в органах и учреждениях власти.