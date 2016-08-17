Запуск системы е-декларирования в тестовом режиме без сертификации не имеет смысла - заявление представительства ЕС

Об этом говорится в заявлении представительства Евросоюза, посольств стран-членов ЕС в Киеве по поводу запуска в Украине электронной системы декларирования без сертификации. Документ размещен на странице представительства в Facebook.

Читайте такжеПредставительство ЕС: мы очень разочарованы и обеспокоены неполным запуском е-декларирования

"Электронная система декларирования доходов, которую Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило 15 августа, не была сертифицирована надлежащим образом; таким образом она не соответствует целям закрепления ключевых юридических последствий, которые должны быть следствием предоставления неправдивых деклараций. Именно поэтому запуск электронного декларирования в тестовом режиме имеет мало смысла и, фактически, может стать контрпродуктивным", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем дипломаты обратили внимание на то, что "утверждение о том, что неудачная выдача технического сертификата вовремя вызвана техническими недостатками, является противоположным публичным заявлениям, сделанным ПРООН и другими надежными экспертами".

"Они четко подчеркивают: система полностью соответствует международным стандартам и уже сейчас может быть использована для сбора и публикации деклараций совершенно законным способом. Это задача, которую сейчас должно выполнить НАПК", - подчеркивается в заявлении.

В связи с этим отмечается, что "крайне важно, чтобы украинские власти на всех уровнях без промедления уладили остальные технические и административные вопросы – в соответствии с соответствующими обязательствами между Украиной и ЕС".

Дипломаты подчеркнули, что приняли во внимание призыв президента Украины Петра Порошенко обеспечить своевременный и полноценный запуск системы без каких-либо искусственных задержек, прозвучавший на прошлой неделе.

В Евросоюзе также полностью поддерживают заявление премьер-министра Владимира Гройсмана от 15 августа, в котором прозвучало требование в кратчайшие сроки урегулировать все нерешенные вопросы, мешающие полному запуску системы электронного декларирования, в том числе и ее юридической сертификации.

"Неспособность быстро решить эту проблему может подорвать важные усилия в борьбе против коррупции в Украине, являющиеся крайне существенными для успешного процесса реформ, который поддерживается Евросоюзом", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации.

Сертификацию системе должна была выдать Госспецсвязь. Однако в этой службе заявили о проблемах с программным обеспечением для системы электронного декларирования.

В свою очередь правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации.

16 августа Госспецсвязи заявила о невозможности возобновить государственную экспертизу комплексной системы защиты информации Реестра электронного декларирования из-за не устраненных недостатков.