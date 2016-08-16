Transparency International требует от Украины немедленной аттестации системы е-декларирования

Об этом говорится в заявлении глобальной организации по борьбе с коррупцией Transparency International (TI), пишет Европейская правда.

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"Transparency International обеспокоена тем, что Украина представила новую систему электронного декларирования в рамках борьбы с коррупцией, но без необходимой сертификации безопасности, что означает, что формально она не может быть использована для преследования государственных служащих, которые предоставляют ложные сведения о своих активах", - говорится в заявлении.

"Президент Порошенко пообещал, что система электронного декларирования будет введена с 15 августа – но без сертификата безопасности это просто показуха, которая не поможет в борьбе с коррупцией. Это будет рассматриваться как символический шаг, что спустит коррупцию с крючка", - завил глава ТІ Хосе Угас.

В Transparency International напомнили , что отсутствие своевременного запуска системы электронного декларирования также будет влиять на перспективы Украины в получении безвизового режима с Европейским Союзом, транша МВФ и помощи ЕС и Всемирного банка.

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В организации отметили, что система электронных деклараций без сертификата безопасности является очень уязвимой, и это "должно быть исправлено немедленно".

"Президент Порошенко должен продемонстрировать, что он серьезно относится к проблеме незаконного обогащения государственных должностных лиц, настаивая на немедленной сертификации системы электронного декларирования. Это может казаться незначительной формальностью, но для украинцев, которые устали от коррупции, что калечит их страну, это важный шаг к возвращению доверия" - заявил Угас.