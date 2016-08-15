Посол Британии: Запуск неполной системы е-декларирования может испортить репутацию Украины

"Поздравляю с достижениями Украины в борьбе с коррупцией, включая важную работу НАБУ и НАЗК", - написала Гоф в Twitter.

"Но запуск неполной системы е-декларирования может приостановить прогресс и отрицательно повлиять на репутацию Украины", - отметила она.

"Надеюсь на полноценный запуск системы е-декларирование вскоре", - подчеркнула посол.

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2/3 Но запуск неполной системы е-декларирования может приостановить прогресс и отрицательно повлиять на репутацию Украины. — Judith Gough (@JudithGoughFCO) August 15, 2016

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации. «Система работает, теперь разработчикам нужно сконцентрироваться на устранении недостатков и получить сертификацию", - заявила она. Сертификацию системе должен был выдать Госспецсвязь. Однако в этой службе заявляют о проблемах с программным обеспечением для системы электронного декларирования.

В свою очередь, правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование ложной информации.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует, чтобы все решения для полноценного запуска системы е-декларирования были приняты в кратчайшие сроки.