Рудьковского оставили без билета

В пятницу в Печерском районном суде Киева продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта и связи Николая Рудьковского, обвиняемого в растрате государственных средств. В рамках процесса был допрошен еще один свидетель – генеральный консул Украины в Санкт-Петербурге Николай Рудько, который 9 июня и первую половину дня 10 июня 2007 года (в день отлета обвиняемого в Париж) находился вместе Николаем Рудьковским на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Напомним, уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК ("присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением") было возбуждено в отношении господина Рудьковского в конце 2007 года. В прокуратуре считают, что экс-министр заставил подчиненное Минтрансу государственное предприятие "Служба международных автомобильных перевозок" (СМАП) профинансировать его якобы не относящийся к выполнению служебных обязанностей перелет чартерным рейсом в Париж стоимостью 392,9 тыс. грн. Как выяснилось на предыдущих заседаниях суда, отправиться в рабочую командировку в Санкт-Петербург (9-10 июня 2007 года), Париж (10 июня 2007 года) и Брюссель (11 июня 2007 года) Николаю Рудьковскому приказал на аппаратном заседании правительства вице-премьер Андрей Клюев. Представители защиты пытаются доказать, что заказ чартерного рейса в Париж был вынужденным, поскольку поручения руководства Кабмина обязательны для выполнения, а в день, когда господину Рудьковскому нужно было прилететь в Париж, регулярных рейсов – ни из Киева, ни из Санкт-Петербурга – не было. Государственное обвинение настаивает, что поездка экс-министра в Париж не задокументирована как командировка и является "путешествием". Кроме того, в материалах уголовного дела есть документы, свидетельствующие о том, что в Париж вместе с Николаем Рудьковским летела владелица конкурса "Мисс Украина Вселенная" Александра Николаенко.

По словам Николая Рудько, экс-министр транспорта прибыл в Санкт-Петербург утром 9 июня. Генконсул отметил, что поначалу господин Рудьковский вообще сомневался, что успеет в Санкт-Петербург, поскольку у него еще была намечена "командировка в Европу". "Буквально за день до начала мероприятия (Международного экономического форума), когда оформлялись все документы для украинской делегации, мы увидели, что материалы по министру транспорта не поданы",– уточнил генеральный консул и добавил, что Николай Рудьковский вылетел в Киев 10 июня, "после речи президента РФ Владимира Путина, которая закончилась в обед".

– Было ли обязательным присутствовать во время речи господина Путина? – спросил прокурор Александр Лубин.

– Отсутствие кого-либо из состава украинской делегации было бы личным позором для меня и очень бы повредило налаживанию экономических отношений между Украиной и Россией. Выступление Владимира Путина было квинтэссенцией форума, там присутствовали еще пять президентов стран СНГ. Уйти было бы дипломатическим демаршем,– ответил Николай Рудько.

– Обращался ли к вам Николай Рудьковский с просьбой узнать о возможности перелета из Санкт-Петербурга в Киев, Париж или какой-нибудь другой город регулярным рейсом? – спросили адвокаты экс-министра транспорта.

– Да. 9 июня Рудьковский и сопровождающее его лицо спросили у меня, есть ли возможность долететь до Брюсселя и как консульство может в этом поспособствовать. Я дал поручение своему секретарю, и позже она ответила, что такой возможности нет,– сказал Николай Рудько. Напомним, на предыдущем заседании, 15 сентября, еще один свидетель – народный депутат Валерий Бондык (Партия регионов) – также сообщил, что экс-министр просил генерального консула помочь приобрести авиабилеты из Санкт-Петербурга в Париж, но дипломат ответил, что "самолетов нет".

Следующее заседание суда по этому делу запланировано на 22 сентября.

"Коммерсантъ-Украина"