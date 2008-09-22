Тимошенко сегодня на Полтавщине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 22 сентября посетит с рабочей поездкой Полтавскую область.

Как сообщили УНИАН в Управлении в связях со СМИ секретариата правительства, во время поездки премьер-министр примет участие в торжественных мероприятиях по случаю сдачи и заселения жилого дома, построенного по программе “Доступное жилье”, проведет заседание выездной коллегии Министерства внутренних дел Украины, а также примет участие в открытии помещения Полтавского городского управления внутренних дел и спортивного комплекса “Динамо”.