Выдрин уверен, что пацан (Партия регинов) слово будет держать

“Наша Украина” расколется, и половина или большая ее часть присоединится к объединенной оппозиции, считает народный депутат Украины Дмитрий ВЫДРИН (фракция БЮТ). Об этом он сказал в интервью газете “Столичные новости” (№33, 29 августа – 4 сентября).

По его словам, такие же процессы могут пройти и в СПУ, и даже в КПУ, “хотя больше вероятность, что такие процессы пройдут все-таки в первой (“Нашей Украине - УНИАН)”.

На вопрос, согласится ли Партия регионов, если условием своего вхождения в широкую коалицию “Наша Украина” назовет выход из нее коммунистов, Д.ВЫДРИН ответил отрицательно. “Думаю, что нет. Партия регионов, как и Блок Юлии Тимошенко, все-таки действуют последовательно”, - сказал он. По словам политолога, “исходя из логики “пацан сказал - пацан сделал”, пацан будет держать свое слово. Вряд ли они нарушат свои обязательства, потому что ненарушение обязательств пока является их главной политической фишкой”.

В то же время Д.ВЫДРИН считает, что раскола в БЮТ не будет. По его словам, не исключено, что 5-7 процентов “от общей численности блока” могут отойти от БЮТ.