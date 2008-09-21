Тимошенко советовалась с НРУ о возобновлении демкоалиции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подтверждает, что советовалась с Народным Рухом Украины относительно возможного выхода из ситуации и возобновления демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщила сегодня журналистам.

«Я была приглашена на Провод Народного Руха Украины и с удовольствием приняла приглашение. Мы просто посоветовались с самой исторической украинской партией, как лучше в этой ситуации вести себя, какие лучше шаги предпринимать, и совет получила. Этот совет был на возобновление демократической коалиции. Я хочу, чтобы это также услышал Президент», - сказала она.

В то же время, премьер-министр не ответила на вопрос относительно возможного присоединения НРУ к БЮТ.