Штайнмайер заявил, что Германия не имеет независимой информации о "терактах" в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Екатеринбурге с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«У нас нет отдельных сведений», - сказал Штайнмайер.

При это он подчеркнул, что информация о событиях в Крыму с российской и украинской сторон противоречит одна другой.

«Мы дождемся других сведений, но главное теперь справится с ситуацией, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Мы призываем всех к деэскалации, к снижению насилия», - сказал Штайнмайер.

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В свою очередь Лавров заявил, что понимает, что всегда хочется больше источников информации, чтобы сопоставлять факты и делать картинку более объективной.

«Мы действительно не скрываем того, что нам известно… Вы сказали, что ничего не знаете кроме того, что показывает российская сторона, но мы действительно показываем и людей, которых задержали, и их показания, склады с вооружением и боеприпасами и прочими приспособлениями, которые обычно используют террористы-взрывники и которые были обнаружены в Крыму. Все это транслируется по нашему телевидению», - сказал Лавров.

Он надеется, что посол Германии в РФ и сотрудники посольства смотрят эти материалы и учитывают в своих донесениях.

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«Конечно, мы не все можем показать, но у нас есть дополнения к тому, что вы видите по телевизору - неопровержимые доказательства, что это была диверсия, которая планировалась давно, по линии Главного управления разведки Министерства обороны Украины, и имела своей целью дестабилизацию обстановки в российском Крыму», - заявляет Лавров.

Он убеждает, что РФ открыта для предоставления дополнительных фактов, «помимо тех, что были предъявлены общественности, нашим западным партерам, которые всерьез заинтересуются тем, чтобы подобное не повторялось».

«Для этого нужно оказать влияние на Киев», - сказал Лавров.

По его словам, РФ принимает меры, чтобы такие попытки «пресекать на корню».

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул он.