Тимошенко: новая коалиция может быть крайним и вынужденным шагом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет "черной политической пропагандой" информацию о существовании неформальной коалиции БЮТ с Партией регионов и КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ в Киеве.

«Я хочу категорически опровергнуть факт существования какой-либо неформальной коалиции между коммунистами, Партией регионов и БЮТ. И я хочу попросить польских журналистов, наших друзей и политологов ни в коем случае не использовать эту черную политическую пропаганду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что распространение такой информации направлено на изменения расстановки политических сил накануне президентских выборов в Украине в 2010 году.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз подчеркнула, что наиболее оптимальным выходом из сложившейся ситуации является возвращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО со своей командой в состав демократической коалиции.

По ее словам, проведение досрочных выборов в парламент является недопустимым, а формирование новой коалиции в любом другом формате БЮТ «воспринимает плохо».

«Я думаю, что это (создание коалиции в другом формате – УНИАН) может быть крайним и вынужденным шагом перед роспуском Верховной Рады», - считает Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она добавила, что «коммунисты тут не при чем».