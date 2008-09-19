Криль считает, что БЮТ и ПР ведут рейдерскую атаку

Лидер партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ заявляет, что БЮТ и Партия регионов делают из депутатов касту еще более «неприкосновенных».

Как сообщает пресс-служба партии, по словам И.КРИЛЯ, «в 2007 году ТИМОШЕНКО, будучи в оппозиции, при каждой возможности заявляла, что Президент должен распустить парламент, но теперь у нее другая цель – сохранить властные полномочия любой ценой».

Так И.КРИЛЬ прокомментировал принятие Верховной Радой законопроекта, которым предлагается ввести уголовную ответственность за роспуск парламента.

Политик убежден, что «ради сохранения и усиления власти в ход пускаются любые методы, которые ужасают своим цинизмом: новая коалиция БЮТ-ПР принимает законы, которые из народных депутатов делают касту еще более «неприкосновенных».

«Такие действия не имеют ничего общего с законотворчеством, – подчеркивает И.КРИЛЬ, – а является беспрецедентной рейдерской атакой на государственную власть в Украине, которая ведет к изменению конституционного строя – превращению из президентско-парламентской в парламентскую республику».

Лидер "Единого Центра" напомнил, что такие вещи нужно осуществлять конституционным способом. «Сначала БЮТ-ПР должны принять изменения в Конституцию, которые приведут к изменению модели власти в Украине на парламентскую республику, а уже потом приниматься за соответствующие законы», - добавил он.