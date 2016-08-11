Ельченко надеется, что консультации в Совбезе ООН повлияют на Россию

Об этом он сказал на брифинге в Нью-Йорке после закрытых консультаций на Совете Безопасности ООН в отношении российских провокаций в Крыму, который транслировался на сайте ООН.

Украинский дипломат рассказал, что о ситуации в Украине и о помощи со стороны ООН, на повестке дня есть ряд вопросов и предложений, в том числе речь идет об открытии офиса поддержки ООН в Украине, офиса Специального уполномоченного в Украине и многие другие мероприятия.

"Мы готовы это обсуждать как только Совет Безопасности сочтет необходимым принять определенные действия", - сказал Ельченко.

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"Но это надежды, и это моя большая надежда, что это обсуждение поможет Российской Федерации понять, что они не могут на самом деле продолжать такого рода поведение, и по меньшей мере, мы вернем, вы знаете, уровень боевой вражды к тому уровню, который хотя и не является оправданным, но по крайней мере, он не будет таким обостренным, которым есть сейчас, включая сосредоточение военных сил России вдоль административной границы с Крымом, вдоль границы с Украиной, вдоль линии разграничения на Донбассе", - отметил Ельченко.

При этом он добавил, что говорит о 40 тысячах российских войск на территории Украины, включая территорию оккупированного Крыма, и о размещении войск в непосредственной близости от границ Украины на территории РФ.

"Это не стечение обстоятельств. Вы знаете, это количество может отражать определенные очень плохие намерения, и это последняя вещь, которую мы хотели бы видеть", - сказал Ельченко.