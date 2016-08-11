Оккупанты заговорили о возможности "крымского Нюрнберга"

Об этом он сказал в интервью "Ленте.ру".

Комментируя решение президента Петра Порошенко, привести в повышенную боеготовность силы в том числе на административной границе с Крымом, Полонский отметил, что "все боеспособное уже было приведено к такой готовности, когда получало команду на совершение терактов".

"Прикрывать такой публичной командой ранее данный непубличный приказ, то есть бить по хвостам, — это вполне в традиции нынешних так называемых украинских властей. Обычная попытка обосновать и прикрыть свою преступную сущность и такую же деятельность", — отметил один из главарей оккупантов.

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Кроме того, подчеркнул он, "рано или поздно именно на полуострове состоится крымский Нюрнберг".

"И по-другому не будет! Или кто-то думает, что русские простят героическую гибель наших ребят, ценой своей жизни защитивших мир в республике?", — заявил Полонский.

Ранее в четверг Порошенко поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения силовых ведомств на админгранице с полуостровом и на линии соприкосновения в Донбассе.

Кроме того, Госпогранслужба Украины призвала граждан отказаться от поездок в Крым из-за "напряженной обстановки на полуострове".

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10 августа Федеральная служба безопасности России сообщила, что в Крыму раскрыта агентурная сеть украинской военной разведки. В ночь на 7 августа в районе Армянска якобы была обнаружена группа диверсантов, при задержании которых погиб сотрудник ФСБ России. Российская спецслужба заявила также, что в ночь на 8 августа подразделения украинского спецназа попытались прорваться на территорию оккупированного РФ Крыма под прикрытием огня, в результате погиб российский военнослужащий.

Нюрнбергский трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с ноября 1945 по октябрь 1946 года в немецком Нюрнберге. В результате судебного процесса к смертной казни были приговорены 12 приближенных лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера, еще 7 получили различные сроки тюремного заключения.