Исчезновение заявленного ФСБ "украинского диверсанта" Панова: брат рассказал подробности

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре.

В частности, по его словам, Евгений Панов на прошлой неделе планировал поехать вместе со своим товарищем на выходные в Запорожский военный госпиталь на реабилитационные процедуры.

Однако у его товарища не получилось поехать и Панов предложил перенести визит в госпиталь на другое время.

После этого, сказал Котелянец, его брату кто-то позвонил и он на собственном авто поехал в неизвестном для родственников направлении.

Также Котелянец добавил, что это не встревожило родных, поскольку у Евгения большой круг знакомых, поскольку он возглавляет общественную организацию и является волонтером.

Он лишь отметил, что это решение было спонтанным.

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Кроме того, Котелянец отметил, что Панов взял с собой немного вещей, из чего можно сделать вывод, что он поехал отдыхать: «Он взял с собой полотенце, трусы, зубную щетку и маленький чемоданчик».

Большие дорожные вещи и военную одежду он оставил дома. Речь идет о рюкзаке, форме и берцах.

Также Котелянец добавил, что его брат никогда не планировал ехать в Крым, прекрасно понимая, что он будет задержан как участник АТО.

При этом он подчеркнул, что у Евгения не было никаких мотивов вообще где-то исчезать.

Котелянец также рассказал, что в субботу, 6 августа, брат звонил своей жене вечером и сказал, что у него все в порядке и что он вернется домой в воскресенье или в понедельник. И пообещал жене перезвонить, если задержится до понедельника. После этого до Евгения дозвониться не удавалось.

«Я ему звонил в субботу, не помню времени, но он был вне зоны досягаемости. Потом где-то в 10 вечера мне пришла СМС, что Евгений появился в сети. Я ему позвонил, но абонент снова был вне зоны досягаемости. Но я не удивился, поскольку у Евгения старый телефон и часто садится батарея. И все в семье об этом знали. Но когда он не приехал в понедельник, мы начали звонить друзьям», - сказал Котелянец.

Также он добавил, что жена Панова обратилась в полицию в среду, 10 августа, потому что надеялась найти Евгения через широкий круг его друзей и знакомых.

Родные обратились в полицию, когда увидели в среду информацию в СМИ о том, что Евгений в Крыму и задержан российскими спецслужбами.

Котелянец также отметил, что сейчас он приобщает к освобождению своего брата крымскую правозащитную организацию, которая занимается обменом пленных из Крыма.

Кроме того, он проинформировал, что в рамках розыскного дела, которое открыла полиция, следователи уже приходили домой к Панову, а сегодня они вызывают на допрос свидетелей.

Котелянец также добавил, что близким неизвестно, откуда Евгений осуществил последний телефонный звонок, а также к кому он поехал на встречу.

Они предполагают, что он уехал где-то недалеко от Энергодара, возможно в пгт Васильевка.

Также Котелянец добавил, что исчез личный автомобиль Евгения, на котором он поехал на эту встречу.

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«Он поехал на своем «Ланосе», но обычно дальше Запорожья он им нигде не ездит. Сейчас машины нигде нет», - сказал брат пропавшего.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.