Мотузяник: Цель ФСБ России - это дискредитация Украины в глазах международного сообщества

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

“Это не первый информационный "вброс" в информационное пространство, который делается спецслужбами Российской Федерации. Цель очевидна, во-первых, это дискредитация Украины в глазах международного сообщества. Кроме того, это также попытка отвлечь внимание жителей временно оккупированного Крыма от той преступной деятельности, которую сегодня осуществляют российские военнослужащие в Крыму. Сейчас известно, что территория Крыма в будущем должна стать зоной изолированной военной базы. Очевидно, этот информационный "вброс" должен убедить людей, живущих в Крыму, что есть чрезвычайно большая опасность со стороны Украины, возможны провокации и прочее”, — отметил Мотузяник.

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Он заверил, что ни одного выстрела со стороны украинской территории не было, и украинской стороной не зафиксировано ни одного вооруженного конфликта на территории разграничения с временно оккупированным Крымом.

Мотузяник подтвердил, что есть информация, что сейчас на территории аннексированного Крыма российская армия проводит "контртеррористические учения". Поэтому, считает он, возможно также в рамках этих учений делаются подобные информационные вбросы. “Обвинять Украину в террористической деятельности абсолютно безосновательно. И тем более обвинять Украину в том, что на территории временно оккупированного Крыма наши диверсионно-разведывательные группы. Это абсолютная чушь и не соответствует действительности", - подчеркнул он.

По словам Мотузяника, он не имеет информации о том, кого задержали в Крыму якобы как "украинских диверсантов".