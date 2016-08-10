В СНБО ответили на заявление Путина о "развязанном Украиной терроре против России"

Как сообщили в пресс-службе СНБО, глава СНБО прокомментировал заявления Путина о том, что Украина якобы «развязала террор против России», и что русские «нам этого не простят».

«Крым был, есть и будет частью территории Украины, хотя и временно оккупированной российкими захватчиками», - отметил Турчинов.

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По его словам, заявление Путина, что стало продолжением истерических выдумок ФСБ, свидетельствует о том, «что Россия планомерно готовится к обострению ситуации и срыву Минских соглашений».

«Для того, чтобы пойти на дальнейшую эскалацию конфликта, Путин не придумал ничего лучшего, как дешевую театральную постановку ФСБ с самодельными взрывными устройствами», - заявил Турчинов.

«Что касается террора, о котором упомянул президент РФ, то тотальный террор, циничное нарушение прав человека и массовые убийства проводятся именно Россией на оккупированной территории Крыма и Донбасса», - отметил секретарь СНБО.