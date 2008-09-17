Литвин считает, что Яценюку выгоднее было уйти вчера

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает политически правильным шагом отказ Арсения ЯЦЕНЮКА от должности Председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Это заявление на перспективу. Он сделал заявление на участие в будущих политических кампаниях. Я думаю, что политически он поступил очень правильно», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, таким образом, не будет никаких оснований обвинять А.ЯЦЕНЮКА в том, что он держится за кресло Председателя ВР.

При этом, отметил В.ЛИТВИН, А.ЯЦЕНЮК будет исполнять обязанности спикера до тех пор, пока не будет сформирована новая коалиция.

«А.ЯЦЕНЮК предпринял выверенный шаг. Если бы он это сделал вчера, то эффект был бы еще большим», - считает В.ЛИТВИН.