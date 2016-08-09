Киевский суд арестовал счета Онищенко в латвийском банке - НАБУ

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как отмечается в сообщении, «по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами САП, Соломенский районный суд города Киева арестовал денежные средства на депозитных счетах, открытых в банке Trasta komercbanka (Латвия) на имя народного депутата Александра Онищенко, который подозревается в организации коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием «Укргазвыдобування».

Также по представлению детективов НАБУ были арестованы счета связанных с Онищенко компаний Rexlord Systems и Ostexpert Limited, открытые в латвійских Privatbank и Trasta komercbanka.

Читайте такжеДоговориться с Лондоном об экстрадиции Онищенко будет проще, чем с Москвой - Луценко

Готовятся соответствующие документы для наложения ареста на эти средства судебными инстанциями Латвии.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинило ущерб государству в размере более 3 миллиардов гривень в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргазвыдобування».

Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины.

Читайте такжеГазовое дело Онищенко в САП надеются раскрутить за несколько месяцев

Генпрокурор Юрий Луценко 27 июля подписал сообщение о подозрении Онищенко.

НАБУ уже дважды Онищенко вызвало на допрос как подозреваемого, однако он ни разу не появился.

5 августа в Антикоррупционном бюро заявили, что детективы готовят ходатайство в суд о принудительном приводе подозреваемого, и после соответствующего постановления они смогут объявить Онищенко во всеукраинский и международный розыск.