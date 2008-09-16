Партия Регионов: Янукович должен быть премьером

Отвечая на вопрос, каковы перспективы формирования коалиции при участии фракции Партии регионов и БЮТ, депутат фракции Партии регионов Сергей Левочкин сказал, что в настоящий момент возможно все. «Важно понимать, что главное не с кем, а зачем…На любую коалицию Партия регионов пойдет лишь при условии реальных перспектив выполнения нашей предвыборной программы, наших обязательств перед избирателями», - сказал депутат.

По его словам, не бывает так, чтобы большая фракция присоединялась к более малой, сообщает Главред со ссылкой на пресс-службу Партии регионов.

«Даже коалиционное соглашение БЮТ и НУНС предусматривало, что должность премьер-министра, которая является главной в коалиции, отходит к фракции, которая набрала большее количество голосов на выборах. Сегодня – это Партия регионов. Поэтому логично было бы, чтобы премьер-министром стал именно лидер Партии регионов», - считает Левочкин.