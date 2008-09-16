Регионалы не верят, что Ющенко может пойти на силовой вариант

Обсуждаемый ныне сценарий роспуска Президентом парламента с последующим объявлением военного положения в государстве не выдерживает критики. Нардеп фракции ПР Сергей Кивалов заявил в комментарии УНИАН, что ему так кажется.

«Согласно Конституции и действующему Закону “О правовом режиме военного положения”, без утверждения Верховной Рады, Президент не имеет права даже огласить свой Указ о военном положении», - аргументировал свои сомнения в возможности «силового сценария» регионал.

«В течение двух дней после подписания такого Указа, Верховная Рада без всякого созыва собирается на экстренное заседание, распускать ее запрещено, - напомнил Кивалов. - Если же допустить, что кто-либо сперва намеренно распустил Верховную Раду, а потом единолично объявил военное положение и вывел на улицы войска – это значит, что произошло вооруженное свержение конституционного строя в государстве. Украина безвозвратно потеряла бы репутацию конституционной демократии – единственное ее завоевание за 17 лет независимости. Человек, хоть немного желающий добра своему государству, на такое не пойдет», - подытожил регионал.