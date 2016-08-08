Кабмин утвердил порядок признания Украиной международных санкций по замораживанию активов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня на заседании Кабинета министров.

«Правительство одобрило постановление об утверждении порядка признания Украиной международных санкций, согласно международным договорам Украины или решениям межгосударственных объединений межправительственных организаций, а также иностранных государств относительно замораживание активов определенных лиц или ограничения доступа к ним», - отметил министр.

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По словам Климкина, это решение принимается в рамках закона о предотвращении и противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

«Речь идет об имплементации решений Совета безопасности ООН», - уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что соответствующие решения будет принимать правительство, и после их одобрения Госфинмониторинг начинает применение международных санкций, в частности, путем внесения сведений о лицах, к которым применены такие санкции, в перечень тех, кто связан с внедрением террористической деятельности в Украине.

Как сообщал УНИАН, в марте 2016 года Евросоюз продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников, предусматривающие замораживание активов за рубежом и запрет на въезд в ЕС, еще на год.