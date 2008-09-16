В НУ-НС называют коалицию трех - «лишь разговорами»

Наиболее реалистичным форматом коалиции сегодня является союз Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, заявил лидер Украинской народной партии, народный депутат Украины Юрий КОСТЕНКО, прибавив, что именно между фракциями БЮТ и Партии регионов сегодня ведутся переговоры о будущей коалиции.

По его словам, «в частности, уточняются изменения к Конституции и будущие полномочия Президента».

По поводу вероятности возобновления «старой коалиции» в формате “Наша Украина – Народная самооборона” - БЮТ, Ю.КОСТЕНКО сообщил: «Официально фракция НУ-НС обращалась к БЮТ с предложением провести переговоры на основе наших предыдущих договоренностей. Официально из БЮТ ответа мы не получили. Это означает, что БЮТ отказался от продолжения коалиционных переговоров с НУ-НС».

Информацию о возможности создания коалиции БЮТ и НУ-НС с Блоком Литвина Ю.КОСТЕНКО назвал «лишь разговорами», поскольку «официальных переговоров с Блоком Литвина НУ-НС не ведет».

Отвечая на вопрос о вероятности того, что коалиция между БЮТ и ПР все-таки состоится, а, следовательно, внеочередных выборов не будет, Ю.КОСТЕНКО подчеркнул: «Одно дело - вести переговоры, другое – брать на себя юридическую ответственность за вступление в коалицию с формально антагонистической силой. Это касается как БЮТ, так и ПР. Поэтому, несмотря на заявления обеих фракций о нецелесообразности проведения внеочередных выборов, исключать полностью сценарий, что через 30 дней выборы все-таки будут объявлены, я бы не стал. В следующие 5, максимум 10 дней это будет известно».