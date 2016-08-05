В Харькове суд перенес рассмотрение дела Штепы на 11 августа

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение суд принял сегодня, 5 августа.

По данным прокуратуры, во время сегодняшнего заседания был допрошен один свидетель защиты.

Кроме этого, суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство о проведении допроса свидетеля защиты, экс-председателя Донецкой областной государственной администрации Сергея Таруты в режиме видеоконференции на следующем заседании.

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Как сообщал УНИАН, 19 июля во время судебного заседания допрос в режиме видеоконференции бывшего главы Донецкой ОГА Сергея Таруты не состоялся “по техническим причинам”.

Бывшего мэра Славянска Донецкой области Нели Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Дело рассматривает Червонозаводской районный суд Харькова.