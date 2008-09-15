Лавров обвинил Киев в «бесстыдном использовании кризиса вокруг Грузии»
09:07, 15 сентября 2008Политика
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И снова об ответственности...
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в бесстыдном использовании кризиса вокруг Грузии в своих собственных интересах. В газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» за понедельник Лавров пишет, что кавказский кризис «бесстыдно используется для преследования неправильного политического курса, который презирает самые простые демократические процедуры и толкает Украину в НАТО». Лавров также обвиняет Киев, что «из-за поставок тяжелой артиллерии грузинской армии Украина несет долю ответственности за трагедию, которая произошла в этом регионе».
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